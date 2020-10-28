Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki soğuk savaş pazartesi günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmeyle sona erdi ve taraflar barış sağladı. Terim, "Her şey yolunda" derken, sarı-kırmızılı kulüp resmi siteden kenetlenme mesajı paylaştı.

Cengiz ve Terim'in buzları eritmesi, Florya'ya da bahar havasını getirdi. Son dönemde yönetim tarafından eleştirilen Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi yıldızlar kulüpteki krizin son bulmasına çok sevindi. Bir günlük iznin ardından dün Florya'da toplanan sarı-kırmızılılarda malzemeciden yardımcı antrenörlere kadar A Takım bünyesindeki herkesin yüzü gülüyordu.

Teknik heyet ve futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Bizim para pula değil huzura ihtiyacımız vardı. Florya'da huzur sağlandıktan sonra gerisi kolay'' görüşünde birleşti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da A.Gücü maçı öncesi tesise gelerek idmanları takip etti. Ayrıca Terim ile de yakın temastaydı. (Sabah)