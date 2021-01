Ligin ikinci devresine daha iddialı ve alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmalarında gaza bastı... Uzun süredir eski oyuncusu Henry Onyekuru ve Fatih Terim'in bizzat adını verdiği İrfan Can Kahveci için bastıran Cim Bom iki transferi de bu hafta içerisinde bitirmek istiyor. Onyekuru'yla her konuda anlaşmaya varan Aslan, Fransız ekibi Monaco'yla da pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor.

Oyuncular gelmeye hazır

Galatasaray 6 aylık kiralama ve sezon sonunda satın alma formülüyle Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isterken, Onyekuru da Sarı-Kırmızılılar için kendisine gelen tüm teklifleri reddediyor. İrfan Can Kahveci için de durum benzer... Milli oyuncu, Aslan'a transferine sıcak bakıyor ancak kulüpler bazında henüz orta nokta bulunamadı. Mustafa Cengiz ve ekibi bu hafta içerisinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelecek ve transfere nokta koymaya çalışacak.

Metin Karabaş