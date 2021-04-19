Aslan'da sular duruldu... Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta, "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Ölümüne oynamalılar. İpinde değil adamın" sözleri ve sonrasında teknik heyetle yaşanan gelişmeler gündeme damga vurmuştu. Tüm bu olanların ardından yönetim dün olağanüstü bir şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi.

Açıklama yasağı da geldi

Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. İstifanın da gündemde olduğu toplantıda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçime eksiksiz bir şekilde gidilmesi kararı alındı. Öte yandan Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Yeniden seçime girmesi bekleniyor

Galatasaray’da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı merakla beklenirken, tecrübeli futbol adamının yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla yeniden seçime gireceğini açıklayacağı da gelen haberler arasında.