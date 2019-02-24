Galatasaray'da Kostas Mitroglou ilk golünü attı

Akhisarspor maçında son dakikada gol atan Galatasaray’ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.

24 Şubat 2019, Pazar 21:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kostas Mitroglou ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti.

Mücadeleye Mbaye Diagne’nin sakatlığında dolayı 11’de başlayan Kostas Mitroglou, Aslan'ı kurtardı.

Karşılaşma 0-0 devam ederken, 90+4. dakikada sahneye çıkan ve rakip fileleri havalandıran Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile de ilk golünü kaydetti. 

Devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile 3’ü lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi maçta görev aldı. 

İHA

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