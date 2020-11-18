Milli ara Aslan'a yaramadı... Galatasaray'da sakatlık ve koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Kulüpten yapılan son açıklamada, üç isimde daha Kovid testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tedbir amacıyla Sarı-Kırmızılı ekipte dün yapılması gereken sabah antrenmanı iptal edildi. Tesisteki dezenfekte işlemlerinin ardından takım akşam saatlerinde toplandı ve hazırlıklar devam etti. Ligde pazartesi günü Kayserispor'la kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da üst üste gelen kötü haberlerin ardından, teknik patron Fatih Terim ideal 11'ini oluşturmakta bir hayli zorlanıyor. Daha da kötüsü, semptom göstermeyen veya testi şimdilik negatif olan isimlerin, milli maçlardan sonra takıma pozitif sonuçla dönme ve kadrodan çıkarılma ihtimallerinin bulunması.

Martin Linnes bekleniyor

Testi pozitif çıktığı için Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Babel'le birlikte, Norveç forması giyen Omar Elabdellaoui de karantinaya alınmıştı. Aynı takımda yer alan Linnes'in akıbeti de şimdilik belirsiz, ancak ikinci testi de negatif olursa bu hafta görev yapabilecek. Son olarak Arda Turan, testinin pozitif çıktığını ve hastanede izolasyon altında olduğunu duyurdu. Kulübün açıkladığı üzere Arda dışında iki oyuncunun daha testi pozitif. Bu isimlerin de ilk 11'de düzenli forma giyen oyunculardan kaleci Okan ve Belhanda olduğu öğrenildi.

Gençlere davet yolladılar

Fatih hocanın gelişmeler üzerine yardımcılarıyla detaylı bir toplantı yaptığı ve çözüm arayışı içinde olduğu öğrenildi. Yönetim de sık sık Florya'yla görüşerek oyuncuların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi talep ediyor. Bugün yapılması beklenen antrenmana altyapıdan birkaç oyuncunun daha davet edileceği ve eksik oyuncu sayısının bu şekilde tamamlanacağı bildirildi.

Babel ülkesinde devam edecek

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda’da kaldı. Hollanda Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Babel'in UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçı için Polonya’ya gidecek kafileye dahil edilmediği belirtildi.

Kulüpten yapılan vaka açıklaması

Sarı-Kırmızılı kulüpten son vaka sayısıyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."



