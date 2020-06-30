Beşiktaş ile 15 Mart’ta oynanan derbiden sonraki süreç, Galatasaray açısından adeta kâbusa döndü. Derbiden birkaç gün sonra teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay koronavirüse yakalandı. Hastanede gözetim altına alınan Terim, Albayrak ve Günay, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşanan sağlık sorunları, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın KOVID-19 geçirmesiyle sınırlı kalmadı.

Üst üste operasyonlar

Beşiktaş derbisinden sonra koronavirüse yakalanan Terim, Albayrak ve Günay ile toplantı yapan ancak virüsün bulaşmadığı Başkan Mustafa Cengiz, sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ani rahatsızlığının ardından mayıs ayının ilk haftasında hastaneye yatırılan Cengiz, önce beyin ameliyatı geçirdi. Cengiz, 15 Mayıs’ta taburcu edilmesinden 3 gün sonra bu kez mide ameliyatı için hastaneye yattı.

Sakatlıklar bel büktü

Sarı-Kırmızılı takımda birçok as futbolcu salgın sonrasında sakatlık yaşadı. Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligde geri dönüş için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da ilk olarak Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sakatlandı. Haziran ayının ilk haftasında antrenmanda sakatlanan Marcao’nun sol iç yan bağlarında hasar tespit edildi.

Cezalar da eklenince...

Cim Bom, liglerin tekrar başlamasıyla ilk maçını deplasmanda Rizespor ile oynarken, bu karşılaşmada Muslera’nın bacağı kırıldı, Andone de diz sakatlığı yaşadı. İki futbolcu da sezonu kapattı. Rizespor müsabakasında Donk ile Adem Büyük de cezalı duruma düştü. 28. haftada Gaziantep’i konuk eden Aslan, bu müsabakada da Falcao’nun sakatlığıyla sarsıldı. Galatasaray’da ayrıca Ahmet Çalık ve Mariano da gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü ve 29. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giyemedi. Galatasaray’da son olarak Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.

Beklenmedik kayıplar

Galatasaray, Türkiye’de salgının etkili olmaya başladığı süreçten itibaren oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart’ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Rizespor’a da mağlup oldu.

İşleri zora soktular

Aslan, Süper Lig’de bitime 5 hafta kala lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde bulunuyor. Sarı- Kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Başakşehir ise zirvede yer alıyor.

Telafi etmek istiyorlar

Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor’u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe’yi ağırlayacak Galatasaray, sezonu dış sahadaki Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.