FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu. Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.

Galatasaray kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen Emre Mor, sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar.

Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.

ONYEKURU VE MOHAMED DÜŞÜŞTE

Yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden Galatasaray'a Halil Dervişoğlu hiç katkı sağlayamadı. Hatay'da stopere çekilen Gedson Fernandes, geldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı.

Sözleşmelerinde satın alma opsiyonları bulunan diğer kiralık isimler Onyekuru ve Mostafa Mohamed de düşüşe geçti. Galatasaray son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.

GEÇEN SEZONU YAKALADI!

Geçen sezon 34 haftada 8 yenilgi gören G.Saray, ilk 5'e girememişti. Cimbom, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 8 mağlubiyet sayısına ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda Alanya ve Ç.Rize'ye kaybeden Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün ardından Hatayspor'a teslim oldu. (Sabah)