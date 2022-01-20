Bu sezon gençlik yapılanmasına giden ancak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 'da işler hiç de yolunda gitmiyor.

Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak yeterli galibiyetleri bir türlü alamayan Galatasaray'da Terim ile yollar ayrılmış ve geçtiğimiz hafta göreve Domenec Torrent gelmişti. Galatasaray ile ilk maçına Hatay deplasmanında çıkan Torrent, sahadan 4-2 yenilgi ile ayrılmıştı. Bugün de Torrent yönetimindeki Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-1 mağlup oldu.

Sarı Kırmızılılar, şu an da ligde 7 galibiyet 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

Son 11 maçta sadece 1 galibiyet

Ligde son 11 maçta sadece Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray 4 beraberlik elde ederken 6 da mağlubiyet almıştı. Galatasaray'ın bir sonraki rakibi ise lig lider Trabzonspor olacak.

Galatasaray'ın son 11 maçı şöyle;

1-3 Kasımpaşa

2-4 Hatayspor

0-1 Giresunspor

2-0 Antalyaspor

0-2 Adana Demirspor

1-1 Başakşehir

0-1 Sivasspor

2-2 Altay

0-0 Yeni Malatya

1-2 Fenerbahçe

1-1 Karagümrük