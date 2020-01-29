Galatasaray’da korkulan olmadı

Deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlıkları sebebiyle sahayı erken terk etmek zorunda kalan Falcao ve Saracchi’nin MR’ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncunun da sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Sağlık ekibi, iki yıldızın tedavisine vakit kaybetmeden başladı. İlk tespitlere göre 2-3 hafta arasında takımdan uzak kalacaklar. Ancak daha kısa sürede takıma dönmeleri için yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmalarına kesin gözüyle bakılan iki oyuncunun, 22. haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuşmaları planlanıyor. Böylece Falcao ve Saracchi’nin 23. haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkmalarının önünde bir engel kalmayacak.