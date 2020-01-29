Galatasaray’da korkulan olmadı

Konya maçını yarıda bırakan Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Maksimum2-3 hafta oynamayacaklar, sağlık ekibi daha kısa sürede yetiştirmeye çalışıyor.

29 Ocak 2020, Çarşamba 06:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da korkulan olmadı

Deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlıkları sebebiyle sahayı erken terk etmek zorunda kalan Falcao ve Saracchi’nin MR’ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncunun da sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Sağlık ekibi, iki yıldızın tedavisine vakit kaybetmeden başladı. İlk tespitlere göre 2-3 hafta arasında takımdan uzak kalacaklar. Ancak daha kısa sürede takıma dönmeleri için yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmalarına kesin gözüyle bakılan iki oyuncunun, 22. haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuşmaları planlanıyor. Böylece Falcao ve Saracchi’nin 23. haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkmalarının önünde bir engel kalmayacak.

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