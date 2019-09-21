Galatasaray sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kombinelerin tükendiğini açıkladı. Galatasaray kulübü paylaşımda "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 41 bin kombine satıldı

Kombineler sezon başında satışa sunulduğunda büyük bir ilgi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp resmi rakamı duyurmazken çok sayıda loca ve 41 bine yakın kombine satıldığı belirtiliyor.

Falcao sonrası 4.5 milyon TL'lik satış

Radamel Falcao transferi sonrası 8 yeni oyuncusuna toplu imza töreni yapan Galatasaray, törene gelen 20 binden fazla taraftara 2 milyon TL'lik ürün satışı yapmıştı. Falcao transferinden sonraki 4 günde ise loca ve kombine satışlarından 4 buçuk milyon TL kazanıldı. Galatasaray böylece loca-kombine satışı, tören bileti ve tören günü yapılan alışverişler ve web site satışları olmak üzere 4 günde toplamda 11 buçuk milyon lira kazanmış oldu.

Yönetim kapasiteyi artırmak istiyor

Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer harekete geçti. Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.

Kaynak: Skorer