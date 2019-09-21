Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok zorlu bir takvimin içine giren Galatasaray'da sıkıntı yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan Malatya, F.Bahçe ve PSG maçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.

SÜREKLİ 11'DE OYNATIYOR

Takımın kilit isimlerinden Falcao, Lemina ve Seri fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için gerçek performansını gösteremiyor. Fatih Terim bu üç yıldızın da maç kondisyonunu artırması için sürekli ilk 11'de şans veriyor.

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TÜM YÜK MUSLERA'DA

Bu sezon daha çok pas yapmaya ve topa hakim olmaya dayalı bir sisteme geçilmesi nedeniyle sancılar yaşanıyor. Özellikle hücumda üretkenlik çok az. Lig ve Avrupa'daki 5 resmi maçta pozisyona girilmekte zorlanılırken sadece 6 gol atılabildi. Aynı şekilde savunma hattında da problemler var. Marcao, Luyindama, Mariano ve Nagatomo geçen sezonun gerisinde. Rakiplere çok kolay pozisyon veriliyor. Defansın yükü Muslera'nın omuzlarında.

BEKLER DEĞİŞİYOR!

Sezon başından bu yana performansları eleştiri konusu olan Yuto Nagatomo ve Mariano kulübeye geçiyor.

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FİZİK OLARAK YIPRANDILAR

Tüm maçlarda ilk 11'de oynayan ve fiziki açıdan da yıpranan iki tecrübeli yıldızın Yeni Malatyaspor deplasmanında yedek kalması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer edilen Şener Özbayraklı böylece ilk kez 11'de görev alacak.

Kaynak: Takvim

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