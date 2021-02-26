Galatasaray'da yüzler gülüyor... Süper Lig'de üst üste 7 maç kazanarak zirvedeki yerini sağlama alan Sarı-Kırmızılılar, Erzurumspor karşısında 8. galibiyete hazırlanıyor. Florya'da her geçen gün antrenman temposu yükselirken, dünkü doğum günü kutlaması, takımdaki stresin yerini eğlenceye bırakmasını sağladı. 31 yaşına giren Belhanda için mini bir parti düzenlendi. Doğum günü pastasını getiren ise takımın en genç isimlerinden Bartuğ Elmaz oldu. Teknik patron Fatih Terim, Belhanda'yı tebrik eden ilk isim olurken, son haftalarda formasını kaptıran Faslı yıldızdan bir konuşma yapmasını istedi. Takım arkadaşlarının neşeli bakışları arasında söz alan tecrübeli futbolcu, "Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte sezon sonunda da şampiyonluk pastasını keseriz" dedi.

Geleceği şimdilik belirsiz

Bu arada yeni yaşını kutlayan Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Fatih hoca, oyuncusunun takımda kalmasını istedi. Belhanda da devam etme konusuna sıcak yaklaşıyor, fakat kulübün önerdiği kontratla, kendi talebi arasında büyük fark var. Yönetim, son olarak Faslı futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro önerdi. 3.3 milyon Euro'ya oynayan Belhanda ise yeni sözleşme için 2.5 milyon Euro istiyor. Ortak noktada buluşulamadığı için, kulüp görüşmelere ara verdi. Taraflar daha sonra tekrar bir araya gelecek.