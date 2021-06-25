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Galatasaray'da Kerem Tunçeri iddiası

Galatasaray'ın yeni yönetimin gelmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Son olarak NEF ile ortaklığa giden Galatasaray, "Basketbol A.Ş" kurarak yeni bir hamle daha yaptı. Galatasaray Basketbol A.Ş. için CEO pozisyonuna önemli bir ismin geleceği konuşuluyor

25 Haziran 2021, Cuma 23:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kerem Tunçeri iddiası

Galatasaray 'ın yeni yönetimin gelmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Son olarak NEF ile ortaklığa giden Galatasaray, "Basketbol A.Ş" kurarak yeni bir hamle daha yaptı. Galatasaray Basketbol A.Ş. için CEO pozisyonuna önemli bir ismin geleceği konuşuluyor

Galatasaray'da CEO görevi için Kerem Tunçeri'nin ismi geçerken, Genel Menajerlik görevine Turgay Zeytingöz'ün getirileceği öğrenildi. A Milli Takım Menajeri olarak görev yapan Kerem Tunçeri'nin, olimpiyat elemeleri için Kanada'da olduğu ve dönüşte Galatasaray Basketbol Şubesi'nde genel menajeri olarak göreve başlayacağı iddia edildi.

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