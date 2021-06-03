Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla birlikte Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer bulan Kerem Aktürkoğlu 9 ayda müthiş bir çıkışa imza attı. 22 yaşındaki futbolcu geçen sene temmuz ayında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile 2. Lig’e çıkmak için play-off mücadelesi verirken üzerinden daha 1 sene geçmeden Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterme fırsatı yakaladı. Kerem’in Galatasaray’a imza attığında 200 bin Euro olan piyasa değeri de bu sürede 3.5 milyon Euro’ya yükseldi.

11 AYDA TÜM HAYATI DEĞİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu çok değil sadece 11 ay önce önce 3. Lig'de 24 Erzincanspor forması giyiyordu. 11 ay önce yani 25 Temmuz 2020 tarihinde Erzincan ekibi ile TFF 2. Lig’e çıkabilmek adına play off karşılaşmasında sahaya çıkıp mücadele etti.

4 YILLIK SÖZLEŞME

2 Eylül 2020 tarihinde Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

23 Kasım 2020’de Galatasaray ile ilk karşılaşmasında Kayserispor karşısında çıktı. Genç futbolcu sadece son 1 dakikada görev yaptı.

11'DEKİ İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

İlk kez 11’e 25. haftada oynanan Kasımpaşa maçında girdi, sarı kırmızılılardaki ilk golünü de o karşılaşmada attı. Süper Lig’de bu sezon G.Saray formasıyla 27 maça çıkan Kerem 6 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı ve 9 gole direkt katkı verdi. (Hürriyet)