UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Galatasaray , Keren Aktürkoğlu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü atan Kerem, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Gruptan çıkma yolunda kritik bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Kerem, “Benim için ve takım için çok anlamlı bir goldü. Grupta lideriz. Rakiplerimiz berabere kaldı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok büyük avantaj. Güzel bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İstediklerimizi yaptık. Sonradan oyuna giren arkadaşlarım da ben de takıma katkı vermeye çalıştık. Gol atmak da bana nasip oldu. Çok mutluyum.” diye konuştu.









'Grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz'

UEFA Avrupa Ligi’nde sonraki iki maçı evlerinde, taraftarlarıyla birlikte oynayacak olmalarının büyük avantaj olduğuna değinen 23 yaşındaki oyuncu, “Evimizde taraftarımızla oynayacak olmamız rakiplerimiz için çok büyük dezavantaj. Onların bize verecekleri destekle çok daha coşkulu ve güzel oynayacağımızı düşünüyorum. Hele ki Avrupa maçları çok daha farklı. Umarım bu iki maçımızı daha kazanıp grubumuzu lider olarak tamamlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

'Her şeyi coşkuyla yaşayan bir insanım'

Doğum gününde kaydettiği bu golün önemini ve o an hissettiklerini anlatan Kerem, “Golden sonra patlama yaşadım. Vermiş olduğum reaksiyonlar bazen farklı anlaşılabiliyor. Ben her şeyi coşkuyla yaşayan bir insanım. Bugün doğum günümdü. Belki çok anlam yüklemek gerekmiyor ama doğum günümde oynadığımız kritik bir maçta gol atmak bana çok büyük mutluluk verdi. Onu da sahada gösterdiğimi düşünüyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.







