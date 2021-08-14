Ne yıllık maliyeti 10 milyon Dolar'a yaklaşan Falcao ne de bir başkası... Galatasaray 'ın yeni kahramanı, takımın en az kazanan isimlerinden Kerem Aktürkoğlu... Eylül 2020'ye kadar 3. ligde Erzincan forması giyen Kerem, Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone karşısında 1 gol 2 asistle müthiş bir performans ortaya koydu.

Aslan'ın Avrupa'da tur atlamasında en büyük pay sahiplerinden olan 22 yaşındaki futbolcu, bu yıl 900 bin TL (yaklaşık 90 bin Euro) sabit maaş alacak. Kerem, kontratındaki son 2 yılda ise 950'şer bin TL kazanacak. Galatasaray Yönetimi'nin, önümüzdeki dönemde genç futbolcuyla yeni mukavele yapıp, ücretinde iyileştirmeye gitmeyi planladığı öğrenildi.

İskoçları çok etkiledi

Kerem Aktürkoğlu'nun St. Johnstone maçındaki performansı, başta rakip takım teknik direktörü Callum Davidson olmak üzere İskoç cephesindeki herkesi etkiledi. Kerem'in Avrupa kulüplerindeki temsilciler tarafından takip altına alındığı, performansını aynı şekilde sürdürmesi halinde, Galatasaray'ın kapısının ciddi tekliflerle çalınmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.