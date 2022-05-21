Galatasaray 'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, takımdan ayrılıyor mu? sorusunu akıllara getirdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı...

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı.

Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."