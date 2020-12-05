Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.

Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.





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