Yıldız sol kanat oyuncusu, 73. dakikada Kırmızı-Siyahlılar karşısında Aslan'ın ikinci golünü attı, rakibin fişini çeken isim oldu. 23 yaşındaki genç futbolcu, bu arada son 3 resmi maçta 2. kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi. Ayrıca bu sezon 5 gol, 4 asist ile oynayan Kerem, Sarı-Kırmızılı ekibin en skorer ismi oldu. 82'de oyundan çıkan Kerem, maç sonunda, "Bu maçın önemini biliyorduk. Rakiplerimiz de kaybetti. Onun heyecanıyla maça başladık. Hocamızın taktikleri, konuşmalarımızla birlikte ikinci yarı daha iyiydik. İstediğimiz skoru aldık" dedi.