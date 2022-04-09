Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın ABD’li guardı Kelsey Plum takımdan ayrıldığını açıkladı.
Başarılı oyuncu Galatasaray'da son olarak Çukurova Basketbol Kulübü'nü 75-67 yendiği maçta forma giydi. Kelsey Plum takımıyla 16 sayı atarak galibiyette önemli rol oynamıştı.
Plum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan teşekkür ederek ayrılığı açıkladı.
Plum, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.
https://www.instagram.com/p/CcIUS2DrMgE/
https://twitter.com/GSBasketbol/status/1512864089420279812