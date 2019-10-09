Sezona kötü başlayan ve yeni oyuncularından istenilen performansı alamayan Galatasaray’da işler iyi gitmiyor. Ligin en az gol atan takımı olan ve bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk 11’e neşteri vurmaya hazırlanıyor. Takımın saha içi performansından memnun olmayan teknik heyet, bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek, bazılarını ise tribüne gönderecek. Saha içerisinde adeta yürüyen ve disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Younes Belhanda, ilk kesik yiyen futbolcu olacak. Kasımpaşa karşılaşmasında çenesi kırılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında kendisi için hazırlanan özel maskeyle fedakârlık yaparak sahalara erken dönen Belhanda, yine de teknik heyetin istediği düzeyde değil.

SİSTEM 4-3-3’E DÖNÜYOR

Milli takım için lige verilen arada Mario Lemina’nın iyileşmesi beklenirken, teknik heyet sistemi 4-3-3’e çevirerek orta sahayı Nzonzi-Lemina-Seri üçlüsüyle kurmayı planlıyor. İlk 11’de düşünülmeyen Belhanda’nın ise bir süre tribüne gönderilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Sofiane Feghouli üzerinde aynı şeyi deneyen ve Cezayirli futbolcuyu bir süre yedek bırakan teknik heyet, sonrasında 29 yaşındaki futbolcudan 13 gol ve 7 asistlik katkı almıştı. Teknik heyet, Belhanda’yı da bir süre yedek bırakarak, Faslı futbolcunun kendisini toparlamasını bekleyecek. Belhanda’nın yanı sıra Selçuk İnan da artık kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmayan teknik kadro, Belhanda ile birlikte Selçuk’u da tribüne göndermeyi planlıyor.

Kaynak: Yeni Şafak