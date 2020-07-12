Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler açıklanırken Emin Bayram, sürprizi yaşandı. Genç oyuncu, Ankaragücü karşısında sahaya Galatasaray'ın kaptanı olarak çıktı.

Ryan Donk'un sakatlığı nedeniyle olmadığı günde ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki Emin Bayram, kaptanlık pazubandını da koluna geçirdi.

Donk ve Muslera'nın sakatlıkları nedeniyle olmadığı Galatasaray'da Selçuk İnan da yedekler arasında yer alırken Emin Bayram, sahaya kaptan olarak çıktı.