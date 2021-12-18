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Galatasaray'da kan kaybı sürüyor! 6 maçlık kötü seri...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 6. maçında da puan kaybetti.

18 Aralık 2021, Cumartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da kan kaybı sürüyor! 6 maçlık kötü seri...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’mda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 maçta 3 puan alamadı.

Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe ile Sivasspor 'a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.


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(ÖZET) Galatasaray - Başakşehir maç sonucu: 1-1


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