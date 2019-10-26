Galatasaray’da kamp zamanı

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra antrenman sahasında dinamik ısınma yapılıp pas çalışması gerçekleştirildi.
Ana bölümde taktik plan üzerinde durulurken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı. Cim Bom, bugün saat 17.30’da yapılacak antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.