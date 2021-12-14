Galatasaray 'da, Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye kimin geçeceği sorusu da öne çıktı.

Fernando Muslera'nın en az 10 hafta sahalardan uzak kalmasının ardından gözler yedek kalecilere çevrildi.

Yedeklere şans doğdu

İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Berk Balaban gibi isimlere sahip olan sarı-kırmızılılarda kaleyi, geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak oynayan İsmail Çipe'nin koruması bekleniyor.

1995 doğumlu kaleciyi özel olarak hazırlamak isteyen Fatih Terim'in, Muslera'nın sakatlığının uzaması durumunda Okan Kocuk'u da geri çağırabileceği öğrenildi.