Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, acil kaleci arıyor... Muslera’nın yokluğunda performansı merakla beklenen Okan Kocuk’un Gaziantep karşısındaki hataları, gelecek için güven vermedi. 24 yaşındaki eldivenin sınıfta kalmasıyla kulüpte kaleci arayışlarına hız verildi. Muslera’nın 6 ay içinde geri dönecek olması nedeniyle yerli isimlere ağırlık veren Galatasaray’da gözler Başakşehir’in yedek kalecisi Volkan Babacan’a çevrildi. Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi için bonservis talep edilmezse, bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

Ücretler belirleyici olacak

Burnley ile sözleşmesi bitecek olan Manchester City’nin 33 yaşındaki eski kalecisi Joe Hart da bonservisinin olmaması ve tecrübesiyle listede kendisine yer buldu. Ancak yıllık ücret konusundaki beklentisi, transferde belirleyici rol oynayacak. Samsunspor’un 22 yaşındaki 2.02’lik kalecisi Nurullah Aslan da adaylar arasında. Bu sezon 28 maçın 20’sinde kalesini gole kapayan ve Beşiktaş’ın da gündemine gelen genç eldivenin bonservisi için Samsunspor Yönetimi’yle bir görüşme yapılacak.