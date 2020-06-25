Sezonun en kritik deplasmanı öncesi Galatasaray’da kadro belirsizliği yaşanıyor. Teknik patron Fatih Terim, eksiklerin çokluğu nedeniyle Başakşehir maçı öncesi ideal 11’ini kurmakta zorlanıyor. Tecrübeli teknik adamın çözmeye çalıştığı ilkkonu;ileri uçtaki eksiklik. Falcao ve Andone, sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar. Cezası üç maça indirilmesine rağmen, Adem Büyük bu hafta da forma giyemeyecek. Elinde santrforu kalmayan Terim’in en büyük güvencesi Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında santrfor olarakgörevyapacak ve skor yükünü üstlenmeye çalışacak.

Stoper, onları etkileyecek

Sol kanatta Onyekuru’dan doğacak boşluğa Ömer Bayram geçecek. Sağda Feghouli’ni nyeri garanti. Orta sahanın merkezi ise stoperde yapılacak tercihle doğru orantılı olarak değişebilir. Şu an için Seri, Belhanda ve Emre Akbaba üçlüsü birlikte oynayacak gibi görünüyor. Ancak defansın göbeğinde Marcao ve Luyindama sakatlıkları, Ahmet Çalık da cezası nedeniyle yok.

Demba Ba & Crivelli’ye karşı...

Kart cezası biten Donk’un yanında yine ortasahada Lemina oynayabilir. Gaziantep maçının ikinci yarısında bu bölgede şans bulan Taylan da Lemina’nın orta alanda kalması halinde stopere geçebilir. 17 yaşındaki stoper Emin Bayram’ın Demba Ba ve Crivelli gibi iki golcünün karşısında riske edilip edilmeyeceği ise merak konusu.

Özel çalışmalar yapıyorlar

Bir sıkıntı da sağ bekte yaşanıyor. Mariano kart cezalısı. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda Martin Linnes’in forma giymesi bekleniyor. Diğer taraftan sol bekte Saracchi’nin formsuzluğu, Florya’da canları sıkan bir başka detay. En büyük endişe ise yedek kaleci Okan Kocuk’un, Gaziantep maçındaki tutukluğunu üzerinden atamaması. Kaleci antrenörleri, 24 yaşındaki file bekçisini fiziksel yeteneklerinin yanı sıra mental açıdan geliştirebilmek için ekstra mesai harcıyor.

Metin Karabaş