Galatasaray, dün sürpriz bir kadro dışı açıklaması yaptı. Sarı kırmızılılar, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullanarak genç futbolcuyu kadro dışı bıraktıklarını açıkladılar.

MUSTAFA KAPI'DAN AÇIKLAMA

Bu açıklama sonrasında sosyal medyada eleştiri oklarına maruz kalan genç futbolcu yakın çevresine "Amacım kontrat, para ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. İlerleme ihtimali görmüyorum bu ortamda. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur! Ayrıca Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10...!" dediği öğrenildi.

Kaynak: Lig Radyo