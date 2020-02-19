Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni transferi John Roberson, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-Kırmızılılar'ın 5 Şubat'ta anlaşmaya vardığı Roberson, Avustralya'da formasını giydiği South East Melbourne Phoenix ile kalan maçlarını tamamladıktan sonra takıma katılmış oldu.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni transferi John Roberson, sponsorumuz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolünde Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu"