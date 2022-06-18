Galatasaray 'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör konusunda Okan Buruk üzerinde duran Sarı-Kırmızılılar'ın patronu takviyeler için de hocayı belirlememeleri nedeniyle şimdilik fırsat transferleri için operasyon yürütüyor.

Sevilla en ciddi talip

Uzun süredir Avrupa ekiplerinin radarında olan, İspanyol temsilcisi Sevilla'nın da listesinin en üst sırasında yer alan Marcao'nun olası ayrılığını düşünen Aslan, eski futbolcusu Jason Denayer'i gündemine aldı. Fransız temsilcisi Lyon'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Belçikalı stoperle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasa da Galatasaray cephesi transfer için oldukça sıcak.

İki farklı dönemde oynadı

Spor Arena'nın haberine göre; eğer 26 yaşındaki stoper imza parası ve maaşında istediği rakamlarda geri adım atarsa, Cimbom transferi bitirecek. Özbek ve ekibinin bu konuda yoğun mesai harcadığı da gelen haberler arasında. Hatırlanacağı üzere tecrübeli savunmacı 2015-2016 ve 2017-2018 yıllarında kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.