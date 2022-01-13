Galatasaray'da İsmail Çipe'nin yerine Berk Balaban!
Fatih Terim döneminde Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe şans bulurken, tecrübeli eldiven performansıyla saç baş yoldurtmuştu. Aslan'ın son 8 maçını izleyen Domenec Torrent'in radikal bir kararla kaleyi idman performansıyla göz dolduran 22 yaşındaki Berk Balaban'a emanet edebileceği öğrenildi.
Galatasaray 'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından İspanyol teknik direktör Domenec Torrent göreve gelmişti. Başarılı hocanın mesaiye başlaması sonrasında günde çift idmana dönmesi Sarı-Kırmızılılar'da radikal değişiklikler olabileceğinin sinyalini vermişti.
Terim takımda kalsın istemişti
Fernando Muslera'nın sakatlığı sürecinde Terim; İsmail Çipe'ye kaleyi emanet ederken, tecrübeli eldivenin performansı adeta saç baş yoldurtmuşttu. Gelmeden evvel Cim Bom'un son 8 maçını izleyen Torrent'in bu konuda gençlere güvendiği ve sezon başında kiralık gönderilmeyip takımda tutulan Berk Balaban'a şans verebileceği öğrenildi.
Ekstra mesai harcıyor
İdmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki kalecinin, yeni hoca Torrent'in gözüne girmek adına ekstra mesai harcadığı da gelen haberler arasında.