İsmail Çipe üzdü! Galatasaray ’ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın Demir Grup Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmesi sonucunda bir süre sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Medipol Başakşehir maçında kaleyi İsmail Çipe devraldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Muslera’nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe’ye emanet etti. Çipe, Okaka’dan yediği gol sebebiyle Sarı-Kırmızılı taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.