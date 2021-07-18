Galatasaray'da Işık Kaan Arslan'a yeni sözleşme
Galatasaray'ın altyapısından yetişen stoper Işık Kaan Arslan, gösterdiği performans ile hocası Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı. Cim Bom, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.
Galatasaray 'ın altyapısından yetişen stoper Işık Kaan Arslan, gösterdiği performans ile hocası Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı.
20 yaşındaki stoperin, Sarı-Kırmızılı forma altında 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Cim Bom, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.