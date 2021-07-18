Galatasaray 'ın altyapısından yetişen stoper Işık Kaan Arslan, gösterdiği performans ile hocası Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı.

20 yaşındaki stoperin, Sarı-Kırmızılı forma altında 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Cim Bom, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.







