MENÜ

Galatasaray'da Işık Kaan Arslan'a yeni sözleşme

Galatasaray'ın altyapısından yetişen stoper Işık Kaan Arslan, gösterdiği performans ile hocası Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı. Cim Bom, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.

18 Temmuz 2021, Pazar 09:44 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Işık Kaan Arslan'a yeni sözleşme

Galatasaray 'ın altyapısından yetişen stoper Işık Kaan Arslan, gösterdiği performans ile hocası Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı.

20 yaşındaki stoperin, Sarı-Kırmızılı forma altında 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Cim Bom, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı hedefliyor.


İlgili Haberler
Son dakika Beşiktaş haberi... Adem Ljajic'le yollar ayrılacak mı?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...