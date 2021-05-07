Başkan Cengiz'in seçimi iptal etmesinin hemen ardından 3 yönetici istifa etti. Camianın önde gelenleri, karara çok sert tepki gösterdi. Gün içinde açıklama yapan Albayrak, seçimin Haziran'da yapılacağını söyledi. Sonrasında Cengiz'den, "Aday olmayacağım" açıklaması geldi. Ve akşam saatlerinde beklenen mesaj, kulüp tarafından servis edildi. Bir gece önce iptal edilen 29 Mayıs'taki kongrenin Haziran ayında gerçekleşeceği bildirildi.

Galatasaray'da sadece 24 saat içerisinde yine birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sürpriz bir çıkış yaparak, 29 Mayıs'taki seçimin pandemi koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Bu kararın hemen ardından Cengiz'in ekibindeki 3 yönetici istifasını verirken, camia ayağa kalktı ve Başkan'a çok sert tepki gösterdi.

'Bu şartlarda aday olamam'

Yönetimdeki istifaların ardından ilk açıklama 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Albayrak, sosyal medya hesabından, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapacaktır" mesajını gönderdi. Bunun üzerine tüm kurullarını ofisinde toplayan Mustafa Cengiz, bundan sonra yapılacak ilk kongrede kesinlikle aday olmayacağını şu sözlerle ifade etti: Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm."

'Toplantı tarihi açıklanacak'

Ve son olarak akşam saatlerinde kulüpten resmi bir açıklama geldi. Bir gece önce iptal edilen seçimli kongrenin, Haziran ayında yapılacağı, şu mesajla üyelere bildirildi: "Tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kongre rüzgarı kaldığı yerden...

Tüm bu gelişmelerle birlikte, kaosa yine ara verildi, seçim çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Sarı-Kırmızılılar artık, Haziran ayındaki kongre için resmi tarihin açıklanmasını bekleyecek. Şu an itibarıyla başkanlık yarışına katılacağını açıklayan isimler ise Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi oldu.

Albayrak aday olacak iddiası

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Abdurrahim Albayrak’ın aday olacağı iddiaları kulislere bomba gibi düştü. Başkan’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Albayrak’ın liste çalışmasına başladığı yönünde iddia ortaya atıldı. Listelerin Divan’a verilmesi için bugün son gün. Albayrak’ın listesini yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadığı gelen haberler arasında.

Divan'a göre seçim 29 Mayıs'ta

Galatasaray Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha önce 22-29 Mayıs olarak belirlenen seçim tarihinin değişmeyeceği ifade edildi. Tüzüğün 61. maddesi uyarınca seçim sürecinin tamamıyla Divan Kurulu tarafından yürütülmesi gerektiği hatırlatılarak, "İdari otoriteler 17 Mayıs sonrası için henüz karar vermemişken 22/29 Mayıs tarihlerinde seçim yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün değildir. Bugün itibarıyla seçim sürecinin işlemesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hâl bulunmamaktadır. 07.05.2021 (bugün) saat 18.00'e kadar başvurmayı düşünen adayların hak kaybına uğramaması için Tüzüğümüzün 61. maddesi çerçevesinde seçim sürecinin devam ettiğini saygıyla arz ederiz" denildi.

Sonradan geri alınan iptal kararı için ne dediler?

Faruk Süren: Kötülük yapıyorlar

Kulübün UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde başkanlık görevini üstlenen Faruk Süren, "Galatasaray Yönetimi suç işliyor" ifadesini kullandı. Tüzüğün 27. maddesini hatırlatan Süren, "Seçim toplantıları ertelenemez diye net bir şekilde belirtiyor. Seçimin ertelenmesi için hiçbir sebep yok. Yaptıkları açıklama ve gösterdikleri nedenler palavra. Fenerbahçe ve Beşiktaş kongrelerini yaparken, Şampiyonlar Ligi oynanırken, İstanbul’un kurtuluşu kutlanırken Galatasaray mı seçim yapamayacak? Böyle bir şey olamaz. Suç işliyorlar ve kötülük yapıyorlar. Eğer 17 Mayıs'ta devletimiz yeni yasakalar açıklar ve tüm seçimleri, kongreleri iptal ederse zaten yapacak bir şey yok. Ama şu an böyle bir durum yok" dedi.

Ünal Aysal: Tescil edilmezse...

İptal kararına daha temkinli yaklaşan bir diğer eski başkan Ünal Aysal, "Şu an için iki mali genel kurul yapılamadı, yeni üyelerin tescil edilmesi gerekir. Tescil edilmezse oy kullanamazlar. Seçimin ertelenmesine hepimiz şaşırdık ama belki de Galatasaray için hayırlı olmuştur. Yeni seçilecek yönetim için belki de daha hukuki bir zemin oluşacaktır" açıklamasını yaptı. Aysal ayrıca, "Biz kulübü 50 milyon Euro borçla bıraktık, Ünal Aysal har vurup harman savurdu" diyen Adnan Polat'a tepki göstererek, "Gerçek rakamlardan ve hesaplardan çok uzak sözler. Kendisi görevi devraldığında borç 118 milyon Euro'ydu. Bize devrettiğinde ise borç 328 milyon Euro'ydu. Üstelik stadın isim hakkı ve localar satılmış, tüm para harcanmış ve kasa bomboştu" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu: Etkin pişmanlık

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da seçimlerin ancak kanun ve tüzük çerçevesinde iptal olabileceğini vurgularken, "Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir. Galatasaray bu badireyi de atlatacaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız. Seçimi de hep birlikte yapacağız. Şunu da belirtmem gerekir. Bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez. Galatasaray bunun hesabını sorar" diye konuştu.

Burak Elmas: Yasal süreç işliyor

Saat 12.00’de Divan’a listesini sunacak olan başkan adayı Burak Elmas iptal kararının Tüzük ihlali olduğunu belirtti. Elmas, “Takvim yasal sürecinde işlemektedir. ‘Yasal’ erteleme ya da iptal gelmedikçe, tarihler 22/29 Mayıs olarak belirlenmiştir. Seçime katılabilmek için ön koşul, yarın 18.00’e (bugün) kadar imza ve listeleri teslim etmektir. Seçim tarihi, gerek görülürse sadece devlet otoriteleri tarafından değiştirilebilir. Başkan adayları, öncelikle 22/29 Mayıs tarihinde icra olunacak seçimleri esas alıp, tüzük/yasal vecibelerini yerine getirmekle yükümlüdür” dedi.

Metin Öztürk: Yok hükmünde

Bir diğer başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya mesajında, kulüp tüzüğünün genel kurulla ilgili maddesini paylaşırken, "İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray’ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs’ı, 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. Adayların son başvuru tarihi yarındır" notunu düştü.

Metin Karabaş