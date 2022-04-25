Ara transfer döneminde Barcelona'dan Galatasaray 'a kiralık olarak transfer olan Inaki Pena'nın, gelecek sezon Sarı-Kırmızılı ekipte devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, Neto'nun takımdan ayrılacak olması nedeniyle Marc-Andre ter Stegen'in arkasına kaleci takviyesi planlıyor. Katalan ekibi yeni bir transfer yerine Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'yı takımın ikinci kaleciliğine getirmesi bekleniyor.

Ter Stegen'e sert eleştiriler

Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-2 yenilerek organizasyona veda ettiği mücadele sonrası taraftarlar, yenilen gollerde hatası olduğu gerekçesiyle Ter Stegen’e sert eleştirilerde bulunmuşlardı.

Xavi'den Pena'ya övgü dolu sözler

Barcelona teknik direktörü Xavi, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile oynadığı maçlarda başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki file bekçisine övgü dolu sözler sarf etmişti.

Sarı-Kırmızılı ekipte bu sezon 8 maçta forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi kalersinde 11 gol görürken, 1 kez de kalesini gole kapamayı başardı.



