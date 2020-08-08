Galatasaray'da imza töreni Salı günü
Bu yıl forma göğüs reklamı için SIXT ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, salı günü imza töreni düzenleyecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile dünyaca ünlü araç kiralama firması SIXT rent a car arasında yapılan takımımızın forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, 11 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek” denildi.
Bu yıl forma göğüs reklamı için SIXT ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, salı günü imza töreni düzenleyecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile dünyaca ünlü araç kiralama firması SIXT rent a car arasında yapılan takımımızın forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, 11 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek” denildi.