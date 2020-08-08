Bu yıl forma göğüs reklamı için SIXT ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, salı günü imza töreni düzenleyecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile dünyaca ünlü araç kiralama firması SIXT rent a car arasında yapılan takımımızın forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, 11 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek” denildi.