Ara transfer döneminin hızlı kulüplerinden Galatasaray, kadrosuna kattığı oyuncular için imza töreni düzenledi. "5'i 1 yerde" sloganıyla düzenlenen törende, rahatsızlığı sebebiyle genç forvet Halil Dervişoğlu yer alamadı. Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes, toplantıda tam kadroya yakın yer alan yöneticilerle birlikte hem konuşma yaptılar ve hem de yeni formalarıyla poz verdiler.

Onyekuru: Evime dönmek çok güzel

Üçüncü kez Sarı-Kırmızılı formasına kavuşan Henry Onyekuru, "Başkanıma ve Abdurrahim Bey’e, yönetime, Fatih hocama, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmak, evime dönmek çok güzel. Taraftarlarımız da inanılmaz desteklediler, onlara da teşekkür diyorum. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Mayıs ayında inşallah bir şampiyonluk daha yaşarız" diye konuştu.

Yedlin: Galatasaray bana yabancı değil

Galatasaray’ın Newcastle United’dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, "Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele edeceğim için çok mutluyum, çok onurluyum. Başkanıma, yönetimimize, Fatih hocama, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Tanımadığım bir takım değil Galatasaray. Amerika’da biliyordum, futbol bu kadar yaygın değilken tanıdığım bir takımdı. Orada bildiğim takımlardan biri Galatasaray’dı. Bu güzel kadroyla beraber umarım bir şampiyonluk yaşarız" dedi.

Mohamed: Burası benim 2. evim

Yeni formasıyla derbi zaferinde golü atan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, "Ben Galatasaray’a geldiğimden beri burayı ikinci ailem gibi hissediyorum. Beni çok güzel karşıladılar, herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Abdurrahim Albayrak’a ve Fatih hocama çok teşekkür ediyorum" dedi. Yıldız oyuncu, sezon başında Fenerbahçe’den teklif alıp almadığı ile ilgili bir soruya ise "Geçen sezon bana Fenerbahçe’den teklif geldi ama ben Galatasaray’da olmaktan daha mutluyum" yanıtını verdi.

Fernandes: Burada oynamak bir gurur

Cim Bom'un Benfica'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, "Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Daha önce Galatasaray’a karşı oynamıştım, şimdi ise Galatasaray formasıyla bu güzel statta oynuyorum. Pandemi bir an evvel biter inşallah ve Galatasaray taraftarının önünde oynama gururuna erişirim. Tüm personellere, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok destek verdiler. Umarım ben de bu takımın önemli bir parçası olur ve mayıs ayında şampiyonluk yaşarım" açıklamasını yaptı.















