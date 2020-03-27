Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ardından 3. sırada bulunuyor. Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını şekillendiren sarı kırmızılı yönetim bu sezon oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan o isimle yolları ayırma kararı aldı.

Sezonun ikinci yarısında adeta bambaşka kimliğe bürünerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılıların takımda radikal değişikliler yapması bekleniyor.

Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom'da takımdan gönderilecek ilk isim netleşirken, sarı-kırmızılıların milli yıldızla da prensip anlaşmasına vardığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

ŞENER İLE YOLLAR AYRILACAK

Yönetim, sağ bek pozisyonu için sezon başında kadrosuna kattığı Şener Özbayraklı'yı takımdan gönderiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

ŞENER'İN YERİNE SANGARE

Takvim'in haberine göre, Galatasaray yönetiminin Şener Özbayraklı'nın yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi. Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.







