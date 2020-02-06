Galatasaray’da ilk transfer Lemina olacak

Ara transfer dönemi bitti, ama Galatasaray’da çalışmalar bitmiyor... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki şampiyonluk yarışına, muhalefetin baskısıyla gerçekleşmesi muhtemel erken seçime veya yönetimle teknik heyet arasında yaşanan gerilime rağmen girişimlerden vazgeçmiyor. Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim ve yöneticiler arasında kesin olarak mutabakata varılan ilk konu; Mario Lemina’nın yeni sezonda da kadroda tutulması oldu.

Southampton’dan kiralanan Gabonlu futbolcunun, gelecek yıl da Galatasaray forması giyebilmesi amacıyla harekete geçiliyor. Önümüzdeki günlerde yönetim, İngiliz kulübüyle masaya oturacak.

Felipe Melo taktiğiyle...

1 milyon Euro’ya kiralanan ve Galatasaray’da 2 milyon 50 bin Euro’ya oynayan Lemina’nın, 13 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu opsiyonu kullanma ihtimali çok zor görünüyor ve kulüpte de bu yönde bir çalışma yok. Hedef, tıpkı Felipe Melo’da yapıldığı gibi, Lemina’yı üst üste kiraladıktan sonra bonservisiyle renklere bağlayabilmek. Bu nedenle 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun tekrar kiralanması planlanıyor.

‘Kulübümle anlaşın yeter’

Galatasaray’ın bu operasyondaki en büyük kozu, Lemina’nın isteği olacak. İlk olarak yıldız futbolcuyla bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar’ın, “Burada kalmayı çok isterim. Kulübümle anlaşırsanız, kariyerime Galatasaray formasıyla devam etmek istiyorum” cevabı alması üzerine temasları yeniden başlatmaya karar verdiği öğrenildi. Eğer Lemina 1 sezon daha kiralanabilirse ve aynı performansı sürdürürse, bu kez bonservisinin alınması da gündeme gelebilir.

Metin Karabaş