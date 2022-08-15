Aslantepe’de taraftarı önünde çıktığı ilk maçında Giresunspor yenilgisiyle sarsılan Galatasaray , ikinci transfer seferi için düğmeye bastı. Torreira ve Mertens’i alarak bombayı patlatan Cim Bom, bu kez 3 farklı mevkiyi güçlendirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek, NEF Stadı’nda maçın ardından teknik direktör Okan Buruk’la bir araya gelirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Öncelikle stoper bölgesine takviye yapılması kararlaştırıldı.

Omeragic transferi kolay değil

Galatasaray’a en yakın isim Andreas Hanche-Olsen. Gent forması giyen 25 yaşındaki stoper için Belçika kulübüne resmi teklif yapıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle işi çözmek istiyor. Gündemdeki diğer yabancı; Becir Omeragic. İsviçreli genç oyuncu konusunda nabız yoklanıyor. 2002 doğumlu Omeragic için Zürich’in yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir bonservis beklentisi var.

Kaan için 4 milyon

İki yabancı stopere ek olarak Kaan Ayhan için de pazarlıklar sürüyor. Bu transferle bizzat Erden Timur ilgileniyor. Sassuolo’nun beklentisi 6 milyon Euro, Galatasaray’ın teklifi ise 4 milyon Euro. Yönetim, stoper transferini bir an önce noktaladıktan sonra forvet ve kanat bölgelerini güçlendirecek. Cim Bom, toplamda 3 oyuncu daha alıp transferi noktalamayı planlıyor.

Nelsson'un menajeri hala İstanbul'da

Sevilla, Marcao’nun ardından Nelsson’u da ısrarla transfer etmek isterken, Galatasaray’ın bu konudaki tavrı net. 20 milyon Euro’dan az bir rakama kesinlikle Danimarkalı stoperi bırakmayacak olan Cim Bom’da, Nelsson’un menajeri de bilgi verildi. Ancak 23 yaşındaki yıldız oyuncunun temsilcisi, İstanbul’dan ayrılmıyor. Geçen haftadan bu yana İstanbul’da olan Nelsson’un menaceri, futbolcusunu götürmenin yollarını arıyor. Nelsson’un kontratında 25 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi var.









Andreas Hanche-Olsen'in kariyeri

Andreas Hanche-Olsen, 17 Ocak 1997 tarihinde Norveç'in Bodø kentinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki genç oyuncu Stabæk ile futbol kariyerine adım attı. Stabæk alt yapısında futbola başlayan Olsen, 2015 yılında da ilk sözleşmesini imzaladı.

Sağ bek veya sol bek olarak görev yapabilen genç futbolcu, 2020 yılında Belçika temsilcisi Gent'e Transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Gent'te 55 resmi maç oynayan Olsen, bu sezon da 3 karşılaşmada forma giydi. Andreas Hanche-Olsen, Norveç Milli Takımı’nda da 12 kez görev aldı.

Omeragic'in piyasa değeri 8 milyon Euro

1.87 boyundaki savunmacı, hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabiliyor ve genç yaşına rağmen şimdiden 4 kez İsviçre Milli Takımı'nda oynadı. Yakın gelecekte Avrupa devlerinde forma giyebilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Omeragic'in piyasa değeri şu an için 8 milyon Euro civarında.







