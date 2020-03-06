Galatasaray’ın son haftalardaki başarısında en önemli pay sahiplerinden biri de kuşkusuz Mariano. Brezilyalı futbolcu, sezona kötü bir başlangıç yaparken, devre arasında Türkiye’den ayrılmaya hazırlanıyordu. Birçok Brezilya kulübüyle görüşmelerde bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, son anda Sarı-Kırmızılı kulüpte kalırken, performansında müthiş bir yükselme yaşadı. Süper Lig’in ilk 16 haftasını boş geçen Sambacı, son 8 haftada ayrı ayrı maçlarda 5 asist yaparak, takımı şampiyonluk yarışında tutan isimler arasında yer almayı başardı.

Kontratı sona eriyor

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mariano’nun takımda kalıp kalmayacağına, hocası Fatih Terim karar verecek. Son iki transfer döneminde ülkesine dönme ihtimali ortaya çıkmasına rağmen, Mariano’nun da olası bir yeni sözleşme teklifine hazır olduğu ve kariyerine İstanbul’da devam edebileceği bildirildi.

Mariano ilk yarıdaki 16 maçta etkisizdi ve adı gönderilecek oyuncular listesindeydi. Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yaptığı 5 asistle takıma hava kattı.