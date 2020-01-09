Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynayan Galatasaray, ana bölümde beşe beş dörtlü turnuva maçları yaptı.

Nagatomo, Feghouli, Marcao, Emre Taşdemir ve Taylan Antalyalının yer aldığı takım bu turnuvadan galibiyet ayrıldı ve objektiflere poz verdi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah saat 10.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya hareket edecek.

Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Kamp çalışmalarının yapılacağı Sueno Hotels Golf Belek’e ait tesislerde gerçekleşecek olan mücadele, saat 16.00’da başlayacak ve Galatasaray TV ile resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.