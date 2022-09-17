Inter formasıyla ortalığı kasıp kavuran, İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı olduktan sonra 50 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi Galatasaray ile ilk maçına çıktı. Golde katkısı bulunan Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara stada gelemedi. Nara'nın nerede olduğu ortaya çıkarken paylaşım geldi.

İLK YARIDA 2 GOL, 2 DİREK

Nef Stadyumu'ndaki zorlu müsabakanın ilk yarısı oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar ilk dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Süper Lig devine cevap gecikmedi. Konyaspor 'da Endri Çekiçi, 15'inci dakikada yaklaşık 30 metre mesafeden rakip fileleri havalandırdı. Yeşil-beyazlılarda ilk yarıda Amir Hadziahmetovic ve Endri Çekiçi direğe takıldı.





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ICARDI İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'da yeni transfer Mauro Icardi bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Arjantinli oyuncuya oyuna girerken büyük destek verdi.

GALİBİYET GOLÜ

82'nci dakikasında Galatasaray'da sol kanattan Leo Dubois'in pasında Mauro Icardi ceza sahasında gol noktasına hareketlendi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi ile birlikte topa hareketlenen Francisco Calvo son anda topa dokundu. Francisco Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılılar 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

STADYUMDA 'ICARDI' ANONSU

Galatasaray'ın bulduğu ikinci golde futbolcular Mauro Icardi'yi tebrik etti. Stadyumda yapılan gol anonsunda 'Mauro Icardi' diye bağırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli futbolcuya büyük destek verdi. Öte yandan Konyaspor'da kaleci Sehic 87'nci dakika ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

WANDA NARA ÇEKİM İÇİN ARJANTİN'DE

Maske Kimsin Sen programının Arjantin versiyonu "La Mascara" programında jüri üyesi olan Wanda Nara, hafta başında çekimler nedeniyle İstanbul'dan ayrılmıştı. Icardi'nin eşi sosyal medyadan "Taşındım. Sözleşmeleri yaptım. Ev aradım. Okullarla görüştüm. Her şeyi düzenli bıraktım. Dersler başlasın!" notunu paylaşmıştı.

STADA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Eşinin Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçı kaçıran Wanda Nara yine de takip etmeyi ihmal etmedi. Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Nef Stadyumu'na görüntülü bağlandı.

NARA'DAN TÜRKÇE CEVABI

Bir takipçisinin "Bazı Türkçe kelimeleri öğrenmeyi deneyecek misin" sorusuna Nara, "Evet" yanıtını verdi. Öte yandan ünlü model, Türk lokumu aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

WANDA NARA'NIN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıkmıştı

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

Milliyet







