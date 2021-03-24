Geçtiğimiz hafta kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Cim Bom iç transferde art arda hamlelere hazırlanıyor. Avrupa ekiplerinin radarında olan Marcao'yla iyileştirilmiş yeni bir sözleşme imzalamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, kontratı sezon sonunda bitecek olan Ömer Bayram'la da yola devam etmeyi planlıyor. İki oyuncuyla en kısa zamanda nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Biri kiralık, biri bonservisiyle...

Fatih Terim, devre arasında kiralık olarak renklere bağlanan Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun da takımda kalmasını istiyor. Bu doğrultuda iki oyuncudan da olumlu yanıt alan Mustafa Cengiz ve kurmayları, önümüzdeki günlerde Benfica ve Brentford'la masaya oturacak. Fernandes için Benfica'ya bir yıl daha kiralama teklif edilmesi beklenirken, Halil'in bonservisinin alınması adına Brentford'la pazarlıklar başlayacak.

Metin Karabaş



