Saray alev alev yanıyor... Galatasaray'ın üst üste aldığı başarısız sonuçlar Fatih Terim ile yönetimin arasını açtı. Yönetim başarısız sonuçları Terim'in formsuzluğuna bağlarken, yöneticiler bu düşüncelerini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bunu duyan Terim ile yönetimin arası açıldı...

MEDYADA ÇIKAN HABERLER!

Hatta yöneticilerin bu konuda medyaya bilgi sızdırdığını öğrenen Terim'in geçtiğimiz hafta Florya'da Abdürrahim Albayrak ile tartıştığı ve ikilinin arasının açıldığı öğrenildi.

KÖTÜ GİDİŞ DEVAM EDERSE...

Kötü gidişin devam etmesi halinde yönetimin Fatih Terim'le bir görüşme yapması bekleniyor. Takımdaki havanın kaybolmasının ardından yaşanan bu kriz G.Saray'da taşları yerinden oynatabilir.

2021'DE SONA ERİYOR

Fatih Terim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Deneyimli teknik adam, 4 kez Galatasaray'da görev aldı.

G.Saray'ın hocası Fatih Terim kariyerinde 672 maça çıktı. 368 galibiyet aldı. Kurt hoca yüzde 55 galibiyet oranına sahip.

G.SARAY GÜNEŞ GİBİDİR!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, sıkıntılı günler ile ilgili olarak, "G.Saray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte G.Saray" dedi.

EMRE MOR'DAN JET YALANLAMA!

G.Saraylı Emre Mor hakkında çıkan, 'Devre arası gönderilecek' iddialarını yalanladı. Mor, sosyal medya hesabından, "Ben G.Saray'ın futbolcusuyum. Bundan gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: Takvim