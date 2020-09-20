Galatasaray'da hücumda herkes katkı yapıyor!
Galatasaray yeni sezonunun ilk 3 resmi maçında 3 galibiyet alırken toplam 8 gol attı. Galatasaray'da hücumda oynayan hemen hemen her oyuncu katkı yaptı. Falcao, Diagne, Belhanda, Emre Kılınç gol katkısı yaparken Babel, Feghouli ve Emre kIlınç asist yapan isimler arasında yer aldı
Galatasaray yeni sezonunun ilk 3 resmi maçında 3 galibiyet alırken toplam 8 gol attı. Galatasaray'da hücumda oynayan hemen hemen her oyuncu katkı yaptı. Falcao, Diagne, Belhanda, Emre Kılınç gol katkısı yaparken Babel, Feghouli ve Emre Kılınç asist yapan isimler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın hücum hattı
Falcao 3 gol - 1 asist
Diagne 2 gol
Emre Kılınç 1 gol - 1 asist
Feghouli 1 asist
Babel 1 asist
Belhanda 1 gol
Arda Turan -
fanatik.com.tr / Tolga Kuru