Galatasaray'da hücumda herkes katkı yapıyor!

Galatasaray yeni sezonunun ilk 3 resmi maçında 3 galibiyet alırken toplam 8 gol attı. Galatasaray'da hücumda oynayan hemen hemen her oyuncu katkı yaptı. Falcao, Diagne, Belhanda, Emre Kılınç gol katkısı yaparken Babel, Feghouli ve Emre kIlınç asist yapan isimler arasında yer aldı

20 Eylül 2020, Pazar 21:10 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da hücumda herkes katkı yapıyor!

Galatasaray yeni sezonunun ilk 3 resmi maçında 3 galibiyet alırken toplam 8 gol attı. Galatasaray'da hücumda oynayan hemen hemen her oyuncu katkı yaptı. Falcao, Diagne, Belhanda, Emre Kılınç gol katkısı yaparken Babel, Feghouli ve Emre Kılınç asist yapan isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'ın hücum hattı

Falcao 3 gol - 1 asist

Diagne 2 gol

Emre Kılınç 1 gol - 1 asist

Feghouli 1 asist

Babel 1 asist

Belhanda 1 gol

Arda Turan -


fanatik.com.tr / Tolga Kuru


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