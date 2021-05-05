Galatasaray'ın transfer listesinde olan Brezilyalı Hernani için Sarı- Kırmızılılar Taffarel'i devreye soktu. Parma'nın eski kalecilerinden olan Taffarel'in hem vatandaşı Hernani ile hem de İtalyan kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.





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Parma da onay veriyor

Serie A'da küme düşen Parma'nın da Hernani'nin gidişine onay vereceği ifade edildi. Taffarel'in hem Galatasaray hem de Türkiye hakkında Hernani'yi bilgilendirdiği belirlendi.

'Çok büyük bir camia'

Türkiye'de futbola ilginin Brezilya'ya çok benzediğini belirten Taffarel, Hernani'ye "Galatasaray büyük bir camia. Ne kadar doğru bir karar verdiğini gidince anlayacaksın" dedi.

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