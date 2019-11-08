Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ı hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor. Fatih Terim, Ocak ayında yeni bir kadro kurmak için eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacak. Geçen sezon ayrılmalarına izin verilmeyen Belhanda- Feghouli ikilisi için artık gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak. Teknik heyete göre kaleci Muslera dışında takımda satılmayacak oyuncu yok. İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'dan 10 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo'nun mukaveleleri ise gerekirse tek taraflı feshedilecek.

(Sabah)