Galatasaray'da herkes satılık!

Fatih Terim, ocak ayında yeni bir kadro kurmak için imkanlarını sonuna kadar zorlayacak. Teknik heyete göre Muslera dışında gönderilmeyecek oyuncu yok.

08 Kasım 2019, Cuma 08:57
- A +
Galatasaray'da herkes satılık!

Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ı hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor. Fatih Terim, Ocak ayında yeni bir kadro kurmak için eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacak. Geçen sezon ayrılmalarına izin verilmeyen Belhanda- Feghouli ikilisi için artık gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak. Teknik heyete göre kaleci Muslera dışında takımda satılmayacak oyuncu yok. İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'dan 10 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo'nun mukaveleleri ise gerekirse tek taraflı feshedilecek.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...