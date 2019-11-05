Şampiyonlar Ligi’nde yarın Real Madrid ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Madrid kafilesinde herkes yer alacak.

İsmi Devler Ligi listesinde bulunmayan futbolcular da bugün saat 11.00’de Madrid’e götürülecek ve takım yarınki maçtan sonra da Türkiye’deki Gaziantep FK maçı için kampa girecek. Real Madrid ile oynadıktan sonra Madrid’de hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, buradan Antep’e direkt uçuş gerçekleştirecek.

Normal zamanlarda Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi listesinde bulunmayan futbolcular deplasmanlara götürülmüyor ve çalışmalarını Florya’da gerçekleştiriyorlardı.

Cim-Bom, İstanbul’daki son çalışmasını dün Florya’da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalar hedefe yönelik pas oyunu ve taktik çalışma olarak gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ise maç günü İspanya’ya gideceği öğrenildi.

Cim-Bom 100 bulamadı!

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 10 maçta 100. galibiyetine ulaşamadı.Avrupa’daki son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, bundan sonra oynanan 10 karşılaşmadan 3 beraberlik, 7 yenilgi çıkardı.

Cim-Bom yarın deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da 1-0 yenildiği rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

(Milliyet)