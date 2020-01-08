Florya’da Henry Onyekuru rüzgârı... Monaco’dan 6 aylığına kiralanan Nijeryalı futbolcu, Metin Oktay Tesisleri’nde çıktığı ilk antrenmanda kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini ispatladı. Her fırsatta “Yuvama geri döndüm” mesajı veren Onyekuru, idmanda sergilediği performansla futbola ve Galatasaray’a ne kadar hasret olduğunu da gösterdi.

Onyekuru, sanki Galatasaray’dan hiç ayrılmamış gibi çalışmalara başladı.

Dar alanda yapılan çift kale maçta arkadaşlarının durdurmakta zorlandığı Onyekuru, attığı birbirinden şık golle teknik heyetten tam not aldı. Sezonun ilk yarısında Monaco’da düzenli oynamamasına rağmen hızından ve tekniğinden hiçbir şey kaybetmeyen Onyekuru, ikinci devrede Cim Bom’un en büyük kozu olacak.

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